Maria Rita Parsi al teatro Rossini presenta "Non sto zitta"

Incontro-conferenza con la psicologa Maria Rita Parsi. "Non sto zitta" è il titolo dell’iniziativa che, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, è stata curata da Eclissi Eventi e dall’Azienda dei Teatri in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità del Comune. La psicologa, psicoterapeuta e scrittrice sarà domenica pomeriggio al teatro Rossini (dalle 17.30, ingresso gratuito e con prenotazione del posto sul sito Eventbrite).

L’appuntamento è inserito all’interno della campagna di sensibilizzazione "Respect is an act of love" contro la violenza sulle donne del Comune di Civitanova. Con Parsi verrà affrontato l’argomento della parità di genere, collegato spesso a episodi di violenza sulle donne, e su cui è necessaria una riflessione collettiva e urgente in merito alle azioni da mettere in campo per promuovere una cultura del rispetto di genere e impedire il ripetersi di episodi di violenza che continuano a verificarsi.

"Non stare zitti è un invito a parlare di violenza di genere – dice la presidentessa dei Teatri Maria Luce Centioni –, a parlarne a casa, a scuola, anche in un teatro come nel nostro caso. Una comunità sana è una comunità che si interroga, pronta ad aprirsi e mettersi anche in discussione. Noi lo faremo grazie all’autorevole pensiero di Maria Rita Parsi, con l’augurio che queste tematiche entrino sempre di più nel nostro quotidiano".