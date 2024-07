Marketing e comunicazione. Le imprese si rinnovano

Sono 15 gli imprenditori locali che hanno ottenuto il master in marketing e comunicazione di impresa organizzato da Cna Macerata e tenuto dall’esperto Daniele Abitante, in co-conduzione con Maria Stavila, professionista del settore. I neo-diplomati in marketing sono: Alessia e Marcello Onofri (gelateria Very Nice), Stefania Tomboleoni (Unipol), Andrea Gigli (falegnameria Gigli), Giacomo Gatti (autofficina Gatti e Mencucci), Patrizia Pacioni (Carmen’s Creazioni), Maurizio Marconi (Vrij srl), Manuel Medori (Olians Plast srl), Letizia Bellabarba (Agenzia Res), Alessandra Pintus (immobiliare Sandra), Cinzia Morresi (Arredamenti Morresi), Anna Affede e Andrea Beccarini (Code Milano srl), Marisa Ragaini e Roberto Cappelloni (confidi Uni.Co.). Il master, articolato in cinque incontri, ha trattato diverse tematiche cruciali per la comunicazione d’impresa. Gli argomenti spaziavano dalle strategie di marketing, all’uso di Facebook Ads e Google Ads, passando per tecniche di scrittura persuasiva e l’implementazione di sistemi di gestione delle relazioni con i clienti e automazioni. Una lezione, particolarmente interessante e apprezzata, è stata dedicata all’intelligenza artificiale come supporto alla comunicazione e al marketing.