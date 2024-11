Matelica a Porto Recanati, il giorno del derby

Grazie anche al successo di domenica scorsa contro la Svethia Recanati, i matelicesi della Halley hanno chiuso l’andata in vetta alla classifica (assieme al Loreto Pesaro) e stasera aprono il girone di ritorno in casa di Porto Recanati, reduce dal cambio del coach in panchina. "Di solito quando arriva un nuovo allenatore la squadra ha sempre una scintilla all’inizio – dice Gianpaolo Riccio – e quindi sarà per noi una partita molto intensa e tosta". Sarà lui a suonare la carica dopo aver superato, proprio contro i leopardiani, la soglia dei 1.000 punti con la maglia della Halley. "È un grande traguardo personale – commenta – ma devo dire grazie ai ragazzi che in questi anni ho avuto come compagni di squadra. È pure merito loro se sono riuscito a fare tutto questo". Poi una battuta sul giro di boa. "Abbiamo avuto tanta sfortuna a inizio stagione, ma nonostante tutto siamo riusciti a fare abbastanza bene: primo posto con sole tre sconfitte, possiamo essere soddisfatti. Siamo un’ottima squadra, molto lunga: possiamo migliorare ancora, la strada da percorrere è tanta...".

m. g.