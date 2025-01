Mezzo milione per scuole e lavoro

Un 2025 ancora all’insegna del sociale per l’amministrazione comunale di Montecosaro. Nell’ultima seduta consiliare, infatti, si è votato il bilancio di previsione 2025 ed è stata manifestata la volontà di impiegare altri 500mila euro per quanto riguarda il capitolo legato al sociale. "Gli interventi in questione – spiega la sindaca Lorella Cardinali (nella foto) – riguarderanno ancora una volta attività come l’assistenza scolastica, le borse lavoro, il rinnovo della convenzione con le scuole paritarie, il centro giovanile e le misure per gli anziani. Restano invariati anche i contributi per le associazioni che operano nella cultura perché di loro abbiamo un gran bisogno. Però bisognerà mettere in conto anche passaggi obbligati come i 200mila euro la manutenzione ordinaria oppure il fondo per la dubbia esigibilità (140mila euro). Gli 80mila per la finanziaria".

Sempre per il nuovo anno è previsto il rifacimento dei marciapiedi in via Roma e in via Don Bosco. Verso marzo, invece, l’approvazione del bilancio consuntivo e si comprenderà l’ammontare dell’avanzo di amministrazione. Il sogno nel cassetto resta il parco dell’Annunziata.

Altri progetti riguardano la ristrutturazione del palazzo comunale e qui i fondi provengono dal Pnrr. Invece è in una fase di stallo il progetto della nuova caserma dei carabinieri all’ex scuola Marconi. Per reperire i danari che occorrono all’adattamento di un edificio che un tempo ospitava una scuola il Comune dovrà accendere un mutuo che sarà ripagato nel corso degli anni dal canone di affitto versato dal Ministero. Nel frattempo è stato incaricato un professionista per redigere il progetto esecutivo. "Entro marzo – conclude la sindaca – inizieranno i lavori per l’ampliamento del cimitero".

Per quanto riguarda l’efficentamento energetico alla scuola Ricci, si è partecipato ad un bando della regione. Nel corso della seduta, la prima cittadina ha emanato il dato demografico di Montecosaro: a fine 2023 gli abitanti erano 7411 con un dato curioso, la perfetta parità tra uomini e donne. La crescita demografica si attesta intorno allo 0,3%.