Musei, tutelati i dipendenti della coop

"Sarà garantita la continuità occupazionale per i tre dipendenti di Tolentino Arte e Cultura, il personale sarà riassorbito dalla nuova gestione dei musei". Al consiglio comunale di giovedì l’assessore Diego Aloisi, in risposta alla mozione presentata da Silvia Tatò (Fd’I) con Silvia Luconi e Francesco Pio Colosi, Monia Prioretti (Tolentino nel cuore) e Antonio Trombetta (gruppo misto), ha rassicurato sul futuro dei tre. L’amministrazione affiderà con un bando la gestione dei musei, ma i dipendenti di Tolentino Arte e Cultura non perderanno il posto grazie all’introduzione della clausola sociale, proposta con un emendamento da Aloisi. "Le clausole sociali sono requisiti dell’offerta – spiega Aloisi, orientate a garantire le pari opportunità, la stabilità occupazionale e l’applicazione dei contratti collettivi. Sarà inserità per ogni tipo di affidamento che l’amministrazione farà. A ogni modo, stiamo lavorando a un bando che possa dare alla città la gestione dei musei più efficiente ed efficace possibile".