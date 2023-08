Musica, giostre e birra. A Villa Potenza torna il September Fest

Prima il Covid e poi i lavori di ristrutturazione del centro fiere hanno imposto uno stop lungo tre anni. Ma da questa estate Macerata ritrova uno degli appuntamenti tradizionali che accompagnano la fine dell’estate: September fest, la festa della birra a Villa Potenza. Dodici giorni di musica dal vivo, divertimento e specialità gastronomiche, oltre ovviamente a 16 diversi tipi di birre nazionali ed estere, tutte alla spina. Gli appuntamenti, a ingresso libero, si apriranno mercoledì e andranno avanti fino al 3 settembre, tutte le sere a cena si potranno mangiare bistecche alla fiorentina e pizza cotta nel forno a legna. Ad accompagnare le degustazioni tanta musica, si parte mercoledì con il tributo ai Pink Floyd con i Pink Floyd Sound, seguiranno quelli a Ligabue con il gruppo storico "Figli di un cane", ai Queen con i Regina che tornano a Macerata dopo alcuni anni di assenza, ai Maneskin con i Mamaskin e agli 883 con gli 883 e Max Pezzali tribute band. La seconda settimana di appuntamenti vedrà in calendario, lunedì 28 agosto il tributo ai Guns N’Roses con i Perfect Crime, martedì 29 quello agli AcDc con i Tnt AcDc tribute band, mercoledì 30 si prosegue con l’omaggio a Jovanotti con i Jovanotti Fortunati e per la festa di San Giuliano si potrà ballare con le migliori canzoni di Vasco Rossi proposte dal gruppo Vizi e virtù. Il primo settembre è previsto il tributo a Rino Gaetano con la Rino Gaetano Band, mentre il 2 e il 3 si potrà ballare con la musica dei 7S8 e dei Billy balla reggae. Sempre da mercoledì prossimo apriranno anche le giostre del luna park e, nonostante il cantiere del centro fiere non sia ancora terminato, si potrà tornare ad avere una serata di musica e divertimento come oramai mancava da diversi anni.