Niente fiori sul lungomare per Belforte

Niente fiori sul lungomare per Giorgia Belforte perché da mesi il Comune non risponde a chi vorrebbe far crescere margherite in suo ricordo. Civitasvolta ha chiesto al sindaco il permesso di piantumare un cespuglio di margherite.

Lo ha fatto quasi tre mesi fa, era il 3 marzo, e ancora non ha ricevuto risposta. A segnalare il prolungato silenzio è la stessa associazione. "Abbiamo scelto - è la spiegazione - le margherite in onore di Giorgia Belforte, per il suo impegno civico nella comunità che ha aderito alla rete dei Comuni sostenibili. In tema ambientale Giorgia Balforte non ha mai fatto un passo indietro e dovrebbe essere ricordata dalle istituzioni".

Un gesto di affetto e riconoscenza da parte di Civitasvolta verso la presidente del circolo di Legambiente ‘Sibilla Aleramo’, per il suo impegno nei confronti delle cause ambientalista e animalista e che si è spenta nel dicembre del 2022, a 88 anni.

Le margherite dovrebbero essere piantate sul lungomare sud, sul piccolo prato antistante la Biblioexpress, struttura che Civitasvolta gestisce e che è spesso stata un punto di riferimento per le battaglie della Belforte che proprio qui, l’8 marzo del 2022, pochi mesi prima della sua morte, venne premiata da Tiziana Streppa e Lilli Marchetti di Civitasvolta, proprio per la sua attività a favore dell’ambiente.