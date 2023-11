Ok al restyling delle strade. Si parte da Colbuccaro

Passi avanti sul fronte del restyling di diverse strade cittadine, dopo che l’amministrazione comunale di Corridonia aveva di pari passo portato avanti numerose riqualificazioni energetiche della pubblica illuminazione. In questo caso si va da San Claudio, a Sant’Anna passando per la zona San Giuseppe, e di recente sono già partiti i medesimi interventi nelle vie Costantinopoli e Rossini.

"Dalle prossime settimane sono previsti interventi per lavori straordinari di manutenzione dei marciapiedi in via Zegalara e via Antonio da Montolmo", ha annunciato il sindaco Giuliana Giampaoli (nella foto).

"Inizio dei lavori previsto anche per il manto del campo da calcio della zona Beati e – aggiunge il primo cittadino di Corridoania –, come già annunciato, è ai blocchi di partenza, subito dopo le festività, anche l’intervento di costruzione di una prima porzione di loculi del cimitero cittadino in attesa della realizzazione della nuova ala". Tra le opere più attese dalla comunità spicca senza dubbio la manutenzione straordinaria per il tratto di strada che collega Passo del Bidollo a Colbuccaro, un progetto approvato lo scorso maggio per il quale successivamente il Comune aveva dato l’ok ad un’indagine di mercato al fine di individuare delle ditte partecipanti alla gara di appalto per dei lavori che si assestano su un valore complessivo di circa 400.000 euro.

Gli interventi in questione prevedono, tra le altre cose, la fresatura, realizzazione del drenaggio, la pulizia laterale, il ripristino delle banchine laterali e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

"Dopo anni, arriva a traguardo anche la riqualificazione della strada di Colbuccaro – ha spiegato ancora il primo cittadino –. Sono state completate tutte le fasi di gara, ancora qualche settimana per la finalizzazione di tutta la documentazione e i lavori potranno finalmente partire, compatibilmente con le condizioni metereologichje".

I progetti in cantiere e quelli già avviati saranno poi discussi con la cittadinanza nell’assemblea pubblica che si terrà, come illustrato dal sindaco Giampaoli nell’ultimo consiglio comunale, in programma il 23 novembre al teatro Lanzi.

"C’è ancora molto da fare, ne siamo consapevoli e questo ci motiva ancora di più – ha chiosato – ma c’è anche tanto che si sta realizzando".