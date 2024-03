Open day per il rilascio dei passaporti: "Nessuna fila, richiesta ridotta"

Primo open day, ieri, in questura e commissariato per il rilascio del passaporto e soddisfare particolari motivi di urgenza tra coloro già dotati di appuntamento nell’agenda online per i prossimi mesi. La prima di varie aperture in programma nelle prossime settimane, che ha visto un’affluenza quasi inesistente di persone interessate nei due uffici adibiti all’iniziativa. "Le richieste dei passaporti ci sono, ma vengono sempre soddisfatte nel minor tempo possibile – ha dichiarato il questore di Macerata, Luigi Silipo -, proprio perché il personale c’è e lavora. Se ad oggi l’afflusso è questo significa che non c’è emergenza". "La giornata è molto tranquilla – ha confermato il commissario capo Vincenzo Ionni, dirigente della polizia amministrativa -. Avendo organizzato più appuntamenti, distribuiti nelle prossime settimane, è possibile che i diretti interessati abbiano evitato di accalcarsi il primo giorno. In generale, comunque, la poca affluenza è sintomo del fatto che la questura lavora bene e riesce a smaltire di volta in volta tutte le richieste. Quando si prende appuntamento per i passaporti si deve aspettare spesso qualche settimana, ma evidentemente nessuno ha urgenza di richiederli prima. Abbiamo sempre accontentato tutti". E ha aggiunto: "Non sono stati fissati limiti di numero per il rilascio del documento in queste giornate, questo potrebbe essere un ulteriore incentivo a non creare ressa. Sappiamo che anche a Civitanova l’affluenza è bassa". Una situazione nuova rispetto agli open day precedenti, che avevano visto l’arrivo di un ingente numero di persone già dalle prime ore del mattino. L’open day della giornata di ieri avrà seguito oggi con divisione alfabetica dei cognomi: dalle ore 9 alle 14 per coloro che hanno l’iniziale del cognome da M a Q, dalle 14 alle 19 da R a Z. Altre aperture straordinarie sono programmate il 23 e 29 marzo, poi il 4, 10, 16, 22 e 27 aprile: anche in questi casi, dalle 9 alle 14 per i cognomi da A a L, dalle 14 alle 19 da M a Z.

Martina Di Marco