Orientamento digitale per i giovani

Sarà presentato sabato nell’aula magna del Comune di Recanati il progetto pilota di sperimentazione della piattaforma digitale di AI-based mentorship dedicato ai ragazzi delle scuole superiori. La città sarà parte del progetto, che promette di dare ai giovani del territorio una nuova forma di orientamento.

"Una splendida iniziativa, che come amministrazione comunale abbiamo deciso di patrocinare – spiega il sindaco Emanuele Pepa – convinti del fatto che sia un’occasione concreta per i ragazzi del nostro territorio di mettersi in gioco e prendere in mano il proprio futuro. Vogliamo incoraggiare i giovani a impegnarsi, a essere protagonisti della Recanati di domani grazie agli strumenti offerti dalle nuove tecnologie".

All’iniziativa è prevista la presenza di esperti del settore per introdurre gli elementi distintivi del progetto, nonché la diretta testimonianza di primari attori internazionali. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è organizzato dalla società Viblio. Si occupa inoltre di automatizzare la creazione e l’aggiornamento dei percorsi di crescita tramite software di intelligenza artificiale. Sarà possibile usufruire dell’iniziativa e conoscere gli strumenti in modo gratuito, grazie a un imprenditore del territorio che preferisce mantenere l’anonimato.

Alla presentazione saranno presenti Michele Valerio e Daiana Mejas Roman, della società Viblio; Josefa Idem, campionessa olimpionica di canoa; Uljan Sharka, Ceeo di iGenius, azienda deep-tech che opera in Nord America e in Europa e da anni sta investendo per costruire nuovi modelli di intelligenza artificiale, infine Guido Meardi, Ceo di V-Nova, una società multinazionale di Ip e tecnologia con sede a Londra.

"Sono lieta di aver accolto sin da subito e di ospitare questo progetto che ha scelto proprio Recanati per la sua prima edizione e soprattutto come punto di partenza – ha dichiarato l’assessore alla scuola Emauela Pergolesi –. I ragazzi avranno la possibilità di approfondire la conoscenza prima di tutto di se stessi, delle proprie competenze, capacità e aspirazioni e confrontarsi con eccellenze del mondo del lavoro e dello sport anche a livello internazionale. Si avrà la possibilità di metterà a disposizione degli studenti validi e innovativi strumenti di approfondimento e autovalutazione delle competenze trasversali, di sostegno e di indirizzo verso le scelte di formazione e professionali che ciascuno di loro più si sentirà addosso. Per questo tutti i ragazzi prossimi alla maturità saranno i benvenuti, così come docenti e genitori, figure imprescindibili nell’accompagnare i ragazzi nella scelta del loro futuro".

Antonio Tubaldi