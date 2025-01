Parapiglia alla partita Lube: "Mani al collo di un tifoso". Bufera su coach Stoytchev

Potrebbe finire alle vie legali l’acceso battibecco che ha coinvolto l’allenatore della Rana Verona Radostin Stoytchev e un tifoso della Cucine Lube Civitanova. Due domeniche fa all’Eurosuole Forum la Lube aveva appena festeggiato una autorevole vittoria 3-0 sugli scaligeri nel campionato di SuperLega di pallavolo, quando il tecnico ospite, prima di rientrare negli spogliatoi, si sarebbe scagliato contro un supporter biancorosso posizionato nella tribuna dietro le panchine. Il coach bulgaro, uno dei più importanti e vincenti della pallavolo internazionale, avrebbe messo le mani sul collo del tifoso (ci sarebbero decine di testimoni a confermare la ricostruzione) prima che l’intervento degli uomini della sicurezza ponesse fine alla lite.

Non sappiamo quanto e se Stoytchev (foto) sia stato provocato o offeso, ma di certo sono scene rare nel volley, sport che può vantare un pubblico particolarmente corretto e la Lube ha tifosi anche più sportivi di altre squadre. Comunque la reazione è stata eccessiva e da censurare. A conferma di ciò il fatto che Verona, dopo aver annullato a sorpresa la conferenza stampa pre gara contro Milano, è intervenuta con un comunicato ufficiale per criticare l’allenatore, prendendone le distanze (sembra che lo sponsor Rana sia particolarmente arrabbiato per il danno d’immagine) e scusarsi verso la società Lube Civitanova e i suoi tifosi.

Questa la nota: "Al termine della gara contro Cucine Lube Civitanova, il coach Radostin Stoytchev ha tenuto, seppure in seguito a reiterate precedenti provocazioni, un comportamento assolutamente censurabile di fronte al quale la Società Verona Volley si dissocia pienamente. Altresì, la Società Verona Volley porge le proprie scuse, innanzitutto, ai tifosi avversari coinvolti nell’accaduto, alla società As Volley Lube, ai tifosi di entrambe le squadre tra cui è in essere uno splendido gemellaggio, agli amici/sostenitori del club ed ai propri partner".

Lo stesso Stoytchev ha pubblicamente ammesso il grave errore: "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. Ho sbagliato a reagire a delle reiterate provocazioni ricevute nel corso della gara, mettendo in imbarazzo il club per cui lavoro, la proprietà, i nostri tifosi e i nostri partner. È giusto che da un professionista ci si aspetti un comportamento sempre responsabile. Non posso far altro che riconoscere il mio errore, e chiedere scusa ai tifosi della Lube, in primis, alla società As Volley Lube, ai nostri tifosi, ai nostri partner".