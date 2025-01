Parcaroli difende le scelte di bilancio: "Solo tagli? Nessun aumento di tasse"

"Consapevoli delle difficoltà in cui si trovano le famiglie a causa dell’inflazione generalizzata, si è scelto di non aggravare la tassazione e di rendere sempre più efficiente la macchina amministrativa mettendo a frutto le competenze e facendo economia, al fine di ottenere nuove risorse da destinare ai servizi della città". Il sindaco Sandro Parcaroli interviene dopo l’approvazione a maggioranza in Consiglio (con l’astensione dei due rappresentanti di Pensiero e Azione, l’ex lista civica del sindaco) del bilancio di previsione e del Dup 2025-2027, rivendicando le scelte "prudenti" effettuate dall’amministrazione vista la scarsità di alcune risorse e i tagli a cui è stata sottoposta la finanza pubblica.

"L’approvazione del bilancio e del Dup è frutto del grande impegno profuso dall’amministrazione e dagli uffici nel redigere due documenti programmatici così complessi - spiega Parcaroli –. La prudenza nella gestione delle finanze pubbliche, la scarsità di risorse da destinare e il contesto sociale ed economico in cui viviamo, testimoniano un grande impegno rivolto, da un lato, all’individuazione di risposte efficaci e, dall’altro, al rispetto di un equilibrio finanziario sempre più difficile da garantire in un quadro internazionale incerto. In molti, durante il Consiglio, hanno espresso il loro commento politico sottolineando che il bilancio 2025 è un documento caratterizzato da "soli tagli".

Il bilancio deve fare fronte ai tagli, sia quelli derivanti dalle politiche comunitarie che nazionali sia quelli legati all’attuale dinamica di rialzo dei prezzi ma il Comune, al pari di ogni altra azienda, oltre a essere fornitore di servizi pubblici è, al tempo stesso, consumatore di beni e servizi che costano sempre di più. Si è anche accennato alla riduzione delle disponibilità di cassa senza però un doveroso approfondimento; mi riferisco alle decine di milioni di opere pubbliche che il Comune sta portando avanti anticipando le somme dello Stato. Ritengo per questo che, prima di affrontare una discussione su una materia così complessa come il bilancio, sia opportuno "approfittare" della disponibilità del nostro Ufficio Finanziario per ogni tipo di chiarimento o spiegazione a carattere tecnico al fine di rendere più proficuo il dibattito politico evitando di lasciarlo sospeso ad astratte dichiarazioni".