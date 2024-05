Pasticcere disponibile dalle 8 alle 20 nei festivi

Confindustria Macerata, per società di ingegneria che opera nel settore edile, cerca un/a impiegato/a contabile (cod. annuncio conf 458). Requisiti: esperienza nel ruolo, lurea in Discipline economiche o diploma di Istituto Tecnico Commerciale; conoscenza inglese. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il cv, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, specificando il codice dell’annuncio, al link: www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html. Elettricista per installazione impianti elettrici, impianti di climatizzazione. Età preferibilmente 20-45 anni, sede cantieri provincia di Macerata e Fermo. Si valutano candidati con minime esperienze. Contattare Enrico: 3401520191. Un pasticciere anche con minima esperienza. Orario: 20 ore settimanali, dalle 8 alle 12, per lo più giorni festivi. Inviare il cv a info@pasticceriafortuna.it o chiamare al numero 0733564551.