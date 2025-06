Pellegrinaggio, 7mila fedeli in cammino tutta la notte da Macerata a Loreto

Macerata, 15 giugno 2025 – Settantamila fedeli sono arrivati a Loreto alle 6 del mattino. Completando il 47esimo pellegrinaggio, partito dal centro fiere di Villa Potenza, a Macerata, dopo otto ore di cammino, i pellegrini sono giunti alla Santa casa. Ad 85 anni, anche l’ideatore dell’iniziativa, don Giancarlo Vecerrica, è arrivato a Loreto camminando tutta la notte. Durante il tragitto, tra le preghiere e i canti, sono state ascoltate varie testimonianze. Chiara abita ad Haifa, in Israele: “Vi ringrazio per le intenzioni di preghiera per la terra santa - ha scritto nel suo messaggio -, all’interno della nostra comunità le divisioni non sono mancate, chi vive in Palestina capisce e supporta il punto di vista dei palestinesi, chi vive in Israele quello degli israeliani. Nessuno rimane immune. Come il nostro vivere qui in un certo modo è di aiuto per voi, sappiate che anche come voi vivete la vostra fede, la vostra partecipazione al movimento, in privato e pubblicamente, aiuta noi”.

Imen, una ragazza musulmana di Pesaro, ha raccontato il suo percorso in una comunità di recupero: “Quello che mi corrisponde della vostra religione è che Dio si può incontrare attraverso gli altri e ti si fa compagno nel cammino della vita, e questa per me è una nuova bellissima avventura nella quale voglio andare sempre più a fondo”. Maria Silvia è giunta al 20esimo pellegrinaggio: “Ho iniziato nel 2005 aderendo a questo gesto per chiedere la grazia della guarigione della mia mamma. Da allora ogni anno io mi ritrovo bisogno che si fa domanda e che mi fa mettere il piede sul gradino del pullman”.

Riccardo e Giulia sono una coppia di Fabriano da poco convolata a nozze: “E’ stato don Giancarlo Vecerrica a sposarci - raccontano -, la sua vicinanza nel nostro cammino di cristiani ci ha aiutato a dare sempre più spazio nella nostra vita alla figura di Maria, alla Madonna di Loreto”. C’è stato anche il racconto di Serena ed Emanuele, che si sono conosciuti proprio al pellegrinaggio, nel 2019, dopo essere partiti alla volta di Macerata da Alessandria. Con la luce del primo mattino i pellegrini sono stati accolti a Loreto, insieme a tanti cittadini, dal cardinale Marcello Semeraro, che aveva officiato la messa alla partenza, dall’arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin e il sindaco della città Moreno Pieroni, che si sono uniti nell’ultimo tratto di cammino.