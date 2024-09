Poesie e giochi. Weekend ricco di iniziative

Grande partecipazione di pubblico lo scorso weekend, a Potenza Picena, per il festival "MarcheStorie, poesie racconti e tradizioni dai borghi in festa", che è stata una tre giorni dedicata alla memoria del poeta potentino Giovanni Pastocchi.

Tra venerdì e sabato pomeriggio, il Pincio si è animato grazie ai laboratori per i più piccoli a cura di Art3 Studio e Mente e Corpo in Movimento. Così come si sono susseguiti dialoghi e letture tra poeti e scrittori del territorio, passeggiate culturali e un aperitivo con prodotti tipici locali, allestito dell’associazione commercianti e artigiani "I Piceni".

Sold out per le sei repliche dello spettacolo "O Mondesando Mia", messo in scena da Oratorio 3p e dalle due associazioni Aurora e Àlima. Invece, nella sala Boccabianca c’è stata una mostra con i disegni del progetto "Dipinto Poetico", che ha coinvolto i ragazzi di Art3 studio e quelli della squadra di calcio paralimpico dell’Union Picena Calcio. Un’esposizione arricchita dalle proiezioni di Riccardo Pastocchi, con i celebri versi dedicati alla città.

Infine, c’è stata anche l’edizione 2024 del Premio Pastocchi che ha visto premiati Roberto Velardita da Venezia con la poesia "Campo Frari" e Luigi Brasili da Tivoli con la poesia "C’era una volta".