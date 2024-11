Pogetto da due milioni per lo stadio, caccia ai fondi

Per rifare gli spogliatoi del Polisportivo comunale Palazzo Sforza spera nel soccorso di finanziamenti regionali, magari anche nazionali ed europei, e nel frattempo appronta un progetto di massima con un piano finanziario che ammonta a un milione e 950mila euro così da poterlo esibire per partecipare a eventuali bandi. Si tratta di un importo che dovrebbe coprire lavori di manutenzione straordinaria, con interventi di efficientamento energetico e con l’adeguamento degli spogliatoi del campo centrale del Polisportivo, locali che richiedono migliorie importanti. La sistemazione del settore spogliatoi è da tempo al centro del dibattito politico e sportivo, con l’accusa all’amministrazione comunale di aver ritardato questo intervento e di aver consentito l’avanzamento del degrado strutturale. Lo stadio è stato realizzato negli anni Sessanta e i segni dell’età si vedono tutti. Ultimamente l’amministrazione è intervenuta per sistemare i bagni pubblici e sulla tettoia della tribuna centrale, da cui si sono verificati distacchi di pezzi di cemento. Quanto al progetto di fattibilità tecnico-economica per gli spogliatoi, la giunta ha affidato l’incarico all’architetto Arash Ahmadi di Civitanova.