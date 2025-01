Polemica sulla sanità: "Nessun medico in più"

Sulla sanità cresce la polemica, innescata a Civitanova dalla guarda medica non garantita sotto le feste. Francesco Micucci (Pd) torna sui disservizi e prende di petto il consigliere regionale di FdI Pierpaolo Borroni: "non faccio allarmismo ma informo i cittadini, cosa che né lui né il sindaco fanno. In diverse giornate è mancato il presidio di continuità assistenziale e questo è un fatto. È una falsa notizia invece la soluzione millantata dal sindaco e da Borroni, ovvero l’aggiunta di un medico in pronto soccorso per sopperire alla carenza della guardia medica. Se c’era un medico in più in pronto soccorso, perché non è stato messo nell’ambulatorio di guardia medica?" E attacca i vertici Ast: "Il medico in pronto soccorso non può sostituirsi al medico di continuità assistenziale, perché non potrebbe uscire in visita. Ma soprattutto, nessun medico aggiuntivo è stato messo dalla Ast". Il medico del triage, che dovrebbe smaltire i codici bianchi e verdi, per Micucci "è da anni presente e previsto dalla legge. Dovrebbero saperlo Ciarapica e Borroni, se andassero a parlare col personale del pronto soccorso".