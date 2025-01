Polizia locale al lavoro. In un anno 328 incidenti. Cantieri, 103 da gestire

"Al centro del nostro lavoro ci sono gli incidenti stradali, la gestione delle numerose manifestazioni in città e quella dei cantieri, che sono tantissimi". Danilo Doria, comandante della polizia locale, riassume così nel giorno di San Sebastiano, protettore del corpo di polizia, l’operato svolto nel 2024. "Il numero degli incidenti è aumentato, soprattutto quelli fuori dal centro abitato – spiega Doria –. Su un totale di 328, di cui quattro purtroppo mortali, il doppio rispetto al 2023, i sinistri sono stati 265 nel centro e 63 fuori, dove le problematiche, complice la velocità, sono più impegnative". "Altra nostra competenza – prosegue il comandante –, è la gestione dei cantieri, 103 all’interno del Comune, di cui 30 all’interno delle mura. Abbiamo studiato, per quello alla Pace, un piano di viabilità, illustrando il progetto in un’assemblea pubblica. L’ascolto dei cittadini è fondamentale".

Nell’arco dell’anno, al centralino della polizia locale sono arrivate 4.500 telefonate, più di una dozzina al giorno; Doria a tal proposito sottolinea l’entità di questi contatti "a volte arrivano telefonate particolarmente ostiche, come quelle di chi segnala un incidente grave, ma riceviamo anche telefonate che riguardano l’apertura delle farmacie o la possibilità di parcheggiare in vista di un concerto. Valuteremo la possibilità di risposte automatiche per le chiamate non emergenziali".

Altro aspetto di competenza della polizia locale è la garanzia di sicurezza durante le manifestazioni, ultima delle quali il capodanno. "Siamo in costante rapporto con la procura; ultimamente abbiamo gestito un codice rosso per un caso di violenza, oltre che tutelare il mondo dei minori, in collaborazione con i servizi sociali. Ne abbiamo gestiti 81 nel 2024, sono situazioni delicate". Altro elemento di lavoro del corpo è quello che riguarda i Tso, che "gli agenti devono essere preparati a gestire. Arrivano chiamate dall’ospedale e dalle famiglie, che spesso ma non sempre sono collaborative. La preparazione in quest’ambito è per noi fondamentale; abbiamo svolto 1.800 ore di formazione anche in tal senso, formazione essenziale per salvare vite, come successo a novembre quando un agente ha salvato una signora che voleva farla finita; grazie al suo intervento oggi è viva".

La polizia locale tutela anche minori, pedoni e disabili lungo le strade: "Abbiamo fatto 125 contravvenzioni per parcheggi su posti per disabili, 202 per sosta sul marciapiede allo scopo di tutelare i pedoni, quasi mille contravvenzioni per parcheggi su posti riservati ai residenti, soprattutto durante le sere di movida. Al ritiro di 21 patenti si aggiungono 68 ritiri delle carte di circolazione. Tra le strade su cui si sono più concentrati i controlli - chiude Doria illustrando i numeri –, ci sono corso Cavour, viale Leopardi e corso Matteotti".