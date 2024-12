Profili: "Il tecnico entro Natale. Poi penseremo anche ai rinforzi"

Con uno striscione gli ultras di casa ringraziano l’ex tecnico Sante Alfonsi, ma ad una settimana dal suo esonero la Civitanovese non ha ancora un nuovo allenatore. Andrea Mercanti, tecnico della Juniores, non resterà a guidare la prima squadra: "con lui stiamo facendo molto bene con la Juniores, non vorrei buttare via il lavoro", spiega a fine gara il presidente rossoblù Mauro Profili. "Entro Natale - aggiunge - decideremo il tecnico, poi gli acquisti". "Sapevamo – dice poi Profili commentando i 90 minuti - che la Samb fosse la maggiore candidata alla vittoria del campionato. Oggi hanno fatto tanto possesso palla, ma tolto quello credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Le occasioni più ghiotte le abbiamo avute noi. Quello di Bevilacqua era gol perché la palla aveva oltrepassato la linea di porta. Sono molto soddisfatto della nostra prestazione". Andrea Mercanti è quasi commosso: "qualche ragazzo – confessa – ha pianto nello spogliatoio. Dobbiamo essere fieri della prova e andare avanti a testa alta. Se continuiamo così le partite finiranno diversamente. I tanti under? In tanti ruoli abbiamo difficoltà, specialmente sugli esterni. Abbiamo anche dovuto cambiare modulo durante la partita perché all’inizio abbiamo un po’ sofferto". Sulla sua posizione: "So - conclude Mercanti - che probabilmente tornerò alla Juniores, ma l’emozione di oggi rimane. Aver portato un 2008 in panchina ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo facendo".

f.r.