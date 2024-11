Progetto "Conoscere il Consiglio". Gli studenti del Bramante Pannaggi ospiti dell’Assemblea legislativa

L’Assemblea legislativa delle Marche apre nuovamente le porte agli studenti. Il progetto "Conoscere il Consiglio", avviato nel 2022 con l’obiettivo di avvicinare i giovani cittadini alle istituzioni regionali, riprende questa settimana il suo calendario di appuntamenti. Ad aprire la nuova stagione di visite formative sono state due classi seconde dell’indirizzo agrario dell’Iis Garibaldi Bramante Pannaggi di Macerata. I 35 alunni della 2B e 2D, accompagnati dalle insegnanti Francesca Tozzi, Nicoletta Palombi e Tiziana Latini, sono stati accolti a Palazzo Leopardi dai dirigenti e dai funzionari, che hanno descritto il ruolo e le funzioni dell’Assemblea. La visita in Aula consiliare si inserisce nel percorso didattico di educazione civica, diritto ed economia "L’ora legale" che prevede per gli studenti maceratesi ulteriori tappe a Roma nelle sedi del Parlamento. In ricordo della mattinata trascorsa nell’emiciclo, gli alunni hanno ricevuto la pubblicazione "Conoscere il Consiglio" e una copia della Carta costituzionale. Il progetto a oggi ha coinvolto oltre 400 alunni di scuole primarie e secondarie provenienti da tutte le province.