Rassegna teatrale "Castrum Lauri" Attori e compagnie: ecco i premiati

Si è conclusa sabato sera, al teatro parrocchiale di Loro Piceno, la venticinquesima edizione della rassegna teatrale per gruppi amatoriali premio "Castrum Lauri", organizzato dal Comune in collaborazione con l’Aps "Gli amici del teatro" e il Gat Marche. In scena, fuori concorso, la divertente commedia dialettale brillante "Boeing Boeing" di Marc Camoletti (regia di Eraldo Forti), portata sul palco dalla compagnia "Gli Amici del teatro" di Loro Piceno che, nel corso dei suoi quarant’anni di attività ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Al termine, il sindaco Robertino Paoloni ha consegnato le targhe. Miglior allestimento alla compagnia Leonina di Ripe San Ginesio; migliore interprete maschile a Domenico Teodori della stessa compagnia teatrale, mentre femminile ex aequo tra Paola Tonelli (Nuova Cappellette di Porto San Giorgio) e Cleopatra Antonelli (Instabile di Recanati). Miglior interprete non protagonista Marisa Seri (Leonina di Ripe). Premio del pubblico, sempre alla compagnia teatrale di Ripe San Ginesio.