Ruota panoramica: "Sabato penalizzati dal maltempo, domenica è stato un viavai continuo"

Macerata, 19 marzo 2024 – Grande successo per il primo weekend della "Grand Roue 34", la prima ruota panoramica installata a Macerata e la più grande delle Marche. Inaugurata sabato scorso sul lato sinistro dei giardini Diaz, l’attrazione ha visto molti curiosi occupare i posti delle sue cabine già nei primi due giorni di attività, permettendo loro di godere del meraviglioso panorama marchigiano alla luce del giorno e dell’atmosfera colorata e gioiosa dopo il tramonto.

Nonostante la condizione meteorologica incerta al momento del taglio del nastro, il movimento ha soddisfatto le aspettative dell’organizzazione, Hsc Events. "All’inaugurazione di sabato ci aspettavamo molta più gente, che purtroppo è stata frenata dal cattivo tempo – dichiara l’amministratore delegato di Hsc Events, Riccardo Claudi –, molti hanno sicuramente posticipato l’esperienza per evitare la pioggia. Domenica, invece, il viavai di curiosi è stato continuo e sono arrivati in moltissimi, si parla di circa 1.500 persone in questo primo weekend. Sicuramente in linea con le nostre aspettative". Un inizio più che favorevole, aiutato dallo splendido panorama visibile dalla sommità dell’attrazione. "La posizione della ruota ai giardini è strategica – continua Claudi –, permette di osservare i posti più belli di Macerata, come i monti Sibillini in lontananza. La gente che fa il giro è contentissima del panorama e scende soddisfatta, soprattutto gli anziani dicono di non aver mai visto la città con i loro occhi da questa prospettiva. Questa è la cosa più bella".

Una novità pensata per regalare momenti unici ai cittadini maceratesi e ai turisti interessati a visitare Macerata nel periodo pasquale, divertendo bambini e adulti di tutte le età. Ma la "Grand Roue 34", oltre a essere occasione di svago, ricorda la necessità di una continua inclusione e innovazione. "Stiamo collaborando con il Comune di Macerata – spiega Claudi –, che ci metterà in contatto con alcune delle associazioni del territorio. L’obiettivo è organizzare una giornata in cui le persone con disabilità potranno salire sulla ruota gratuitamente ed emozionarsi per la vista dall’alto, regalando loro un’esperienza unica. La "Grand Roue 34" rimarrà attiva due mesi, invitiamo tutte le persone di Macerata e dintorni a goderne". La ruota panoramica resterà in città fino al prossimo 18 maggio, attiva nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 24 e in quelli feriali dalle 14 alle 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri.