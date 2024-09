Sicurezza informatica. Un corso per i dipendenti del Comune

Quanto è sicura la trattazione di dati sensibili in municipio?

L’amministrazione comunale, sensibilizzata dal personale dipendente, ha dato il via all’organizzazione di una formazione specifica e qualificata sul tema della sicurezza informatica, in particolare rivolta al personale del Servizio informatica dell’ente con l’obiettivo di valutare il livello di sicurezza del Comune di Recanati e avviare un percorso di monitoraggio e miglioramento del proprio livello di protezione cibernetica.

Per questo il dirigente ha conferito l’incarico di organizzare un corso di formazione a carattere operativo-specialistico proprio sulla cybersicurezza al professor Fausto Marcantoni (nella foto), docente al Dipartimento di scienze e tecnologie informatiche dell’Università di Camerino, che ha già dato il proprio nulla-osta.

Il corso prevede un ciclo di quattro incontri organizzati a cadenza settimanale. Saranno sei ore ciascuno, per una durata complessiva di 24 ore. Le lezioni saranno tenute nei locali comunali. Al corso sulla sicurezza informatica ha chiesto di poter aderire anche l’amministrazione comunale di Morrovalle, facendo partecipare un proprio dipendente. La minima spesa prevista, per il rimborso della trasferta al docente, quantificata in 375 euro, sarà, quindi, divisa a metà fra i due Comuni.

a. t.