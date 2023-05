Sisma, contributi per i cimiteri

L’Usr ufficio speciale ricostruzione ha pubblicato due decreti per le frazioni di Villa Sant’Antonio a Visso e San Marcello a Camerino. Nel primo caso si tratta della concessione del contributo di 819.525 euro, rideterminato a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Il prossimo step amministrativo sarà quello relativo alla gara d’appalto per i lavori. L’intervento per il camposanto di Villa Sant’Antonio riguarderà soprattutto la parte più antica del complesso, risalente al periodo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, e pesantemente danneggiata dal sisma del 2016. Per il cimitero della frazione di San Marcello invece, nel Comune di Camerino, l’Usr ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento e determinato il contributo di 328.000 euro utile a dare il via alle operazioni di consolidamento, restauro e recupero del sito. "Qui, dopo le scosse, l’elevato livello di danneggiamento ne ha interdetto l’utilizzo – sottolineano dall’Ufficio speciale ricostruzione – con conseguente dichiarazione di inagibilità di alcune parti del complesso, che si estende per circa 500 metri quadrati".