Spintoni e tensione al taglio del nastro di un locale in centro

Inaugurazione con il botto… anzi con le botte: perché sono volati spintoni dopo il taglio del nastro di un locale a ridosso dei giardini pubblici, davanti Palazzo Venieri. Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un episodio increscioso, con tanto di spintoni e tensione alle stelle. È successo durante l’inaugurazione di un nuovo spazio di ristorazione, La Siepe, alla presenza del sindaco Emanuele Pepa. Subito dopo il taglio del nastro, la cerimonia è proseguita con l’esibizione di un complesso di musicisti professionisti. Le note diffuse nell’area attorno alle 20.30 hanno però disturbato un residente della zona, che stava cenando e che ha deciso di interrompere l’evento per manifestare il proprio disappunto. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo avrebbe lamentato l’eccessivo volume della musica, giudicato troppo alto e fastidioso. Dalle parole si è passati ai fatti: uno dei componenti della band, è finito a terra dopo essere stato spintonato. La situazione si è fatta rapidamente tesa, al punto da rischiare di degenerare. Provvidenziale l’intervento del comandante della stazione dei carabinieri di Recanati, Angelo Pardi, che si trovava casualmente e ha riportato la calma. Vista la piega che stavano prendendo i fatti, è stata allertata anche un’altra pattuglia per evitare ulteriori disordini. Fortunatamente, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, l’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze.