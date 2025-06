Staffetta al vertice della questura. Da Terni in arrivo Luigi Mangino

Cambio al vertice della questura di Macerata: dal primo luglio Luigi Mangino, attuale questore di Terni, prende il posto di Gianpaolo Patruno, arrivato nel maggio dello scorso anno e destinato a Ravenna. Mangino, 58 anni, è nato a Roma e a 20 anni è entrato in polizia, frequentando il 3° Corso quadriennale di formazione per allievi aspiranti vice commissari della polizia, all’istituto superiore di polizia. Nel 1991 si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma. All’inizio della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi in diverse parti di Italia, come Torino, Verona e Roma dove, nel 1992, ha diretto la sezione operativa antiterrorismo e operazioni speciali presso il N.o.c.s., direzione centrale polizia di prevenzione. La sua formazione professionale si è svolta anche all’estero, attraverso numerosi corsi di formazione. È stato referente per l’Italia in vari gruppi di lavoro, come i "migration experts" a Vancouver e ad Ottawa, in Canada, e a Parigi. Tra gli incarichi di docenza svolti, ha insegnato materie tecnico-professionali a numerosi corsi operativi, di formazione ed interforze, ed ha anche svolto la funzione di segretario e di componente della commissione esaminatrice di numerosi corsi di formazione. È stato membro della commissione tecnica permanente per l’impiego dei gas tossici in varie istituzioni di Verona, mentre a Roma, ha svolto l’incarico di responsabile del Gruppo operativo di sicurezza allo stadio Olimpico. Tra le sue abilitazioni professionali, anche il brevetto di paracadutista e tra i corsi seguiti, quelli riguardanti il relativo accesso N.o.c.s., di guida sicura e veloce e per "esperti in manovra di corda". Attualmente è questore di Terni e dal primo luglio prendere il posto del questore Patruno.