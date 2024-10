Tesori del bosco, nuova edizione. Degustazioni e spettacoli in centro

Funghi e tartufi, ma non solo, nella 27ª edizione dei "Tesori del bosco", la mostra mercato in calendario per dopodomani a Cingoli, nella tensostruttura in piazza Vittorio Emanuale II dalle 9 alle 20. Impegno organizzativo dell’assessorato municipale all’Ambiente e all’Agricoltura, patrocinante la Regione Marche. Ampia la collaborazione di sodalizi istituzionali e culturali per l’evento, in cui degustazione e vendita di prodotti tipici si propongono all’insegna d’un allettante repertorio di prodotti, comun denominatore la provenienza silvestre: elisir e marmellate, farine di grano, mais e farro dell’antico mulino Bravi che macina a palmenti azionati ad acqua, salumi, frutti e frutta. Protagonista della manifestazione, per momenti che permettono di acculturarsi sulle molteplici specie, la mostra di funghi allestita dal gruppo micologico cingolano "Balcone delle Marche" costituito nel 2021, che presenta la rassegna per il terzo anno consecutivo. "Nel primo – evidenzia Gigli – abbiamo stabilito il record di 286 specie in visione. Stavolta questo primato si prospetta superabile, la stagione è molto favorevole a un’abbondante raccolta, quindi offriamo l’occasione per vedere molte più specie delle nostre zone, mentre nel biennio passato siamo ricorsi a quelle fuori regione".

"I soci del gruppo – continua Gigli – si sono molto impegnati per effettuare raccolte nei nostri boschi, a Montenero, Tassinete, Internone, sulle colline intorno al lago. Con la mostra micologica (un comparto è dedicato ai funghi del monte Amiata) anche una delle essenze arboree caratteristiche dei monti circostanti". Durante la giornata, nelle adiacenze del complesso espositivo, gli stand gastronomici dell’associazione Avenale e del comitato locale della Croce rossa, l’animazione itinerante a cura di teatro Emporio, lo show coocking all’Alberghiero "Varnelli" con funghi, tartufi e olio evo, la diversione nel piazzale Luigi Cipolloni per l’esibizione degli sbandieratori della Società dello stivale di Filottrano. Alle 18, nello slargo di via Mazzini, lo spettacolo finale con l’artista Iridium Senet e teatro Emporio.