Tolentino, via alla disinfestazione

A partire da oggi, su indicazione dell’amministrazione di Tolentino, il Cosmari provvederà ad iniziare gli interventi di disinfestazione antilarvale delle zanzare. "Prevedendo un innalzamento delle temperature – spiega il sindaco Mauro Sclavi - vogliamo salvaguardare la salute di tutti i tolentinati alla luce delle indicazioni che le autorità sanitarie suggeriscono ai Comuni. Iniziano gli interventi con prodotti larvicidi non pericolosi per l’ambiente e per l’uomo, inseriti nei tombini e caditoie che vengono ripetuti periodicamente in alcune zone della città ritenute sensibili. Ogni anno, specie nel periodo estivo, si evidenziano problematiche anche di ordine igienico sanitario connesse al continuo aumento delle zanzare. È quindi necessario rafforzare la lotta a tale insetto agendo principalmente sulla rimozione dei focolai". Tutti i cittadini sono invitati ad evitare ristagni d’acqua e a controllare la crescita della vegetazione.