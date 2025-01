Torrone da oltre 205 metri per chiudere il programma natalizio

Gran finale di "Un Natale Stellare a Camerino", folta partecipazione per l’atteso momento della 23esima edizione della Festa del Torrone, che si è svolta ieri al Sottocorte Village. La tradizionale misurazione del torrone è stata eseguita dal sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, insieme ad Arianna Attili, figlia del maestro Paolo. Risultato? Ben 205,30 metri di torrone di Camerino prodotto da Casa Francucci, azienda fondata nel 1890. I Francucci continuarono a produrre torroni fino al 1983, anno in cui Paolo Attili ha rilevato l’attività portandola avanti con passione fino a oggi. Si tratta dunque di una tradizione lunga cent’anni. In seguito degustazione da parte di tutto il pubblico presente per l’occasione. Dal 2020 il torrone camerte gode della De.C.O. (Denominazione comunale di origine), dal 2023 questo prodotto viene promosso a livello nazionale. Nel 2014 la città di Camerino è addirittura entrata nel "Guinness dei primati" proprio con il torrone più lungo del mondo, misurava infatti più di 713 metri. "Salutiamo le feste con questo dolce che chiude ormai da tanti anni le nostre festività natalizie – ha detto Roberto Lucarelli, sindaco della città di Camerino –. Un ringraziamento alla pro loco ed alla presidente Delfina e a tutti gli associati e volontari presenti al taglio del torrone". Camerino ha salutato questi eventi natalizi con il consueto concerto dell’Epifania offerto dalla banda musicale della città, andato in scena all’Auditorium Benedetto XIII.

Lisa Grelloni