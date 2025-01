Tra Oriente e Occidente con le note di Appassionata

Secondo appuntamento della stagione 2025 per "Appassionata", nel cartellone in collaborazione con il Comune di Macerata. Il concerto "Strings Crossed", in programma domani alle 17.30 nell’Aula A - Omero Proietti (Aula Magna Filosofia - via Garibaldi 20), vedrà protagoniste le sonorità del violino di Chiara Franceschini e dell’arpa di Maria Chiara Fiorucci, pronte a trasportare il pubblico in un affascinante viaggio musicale tra repertorio classico e contemporaneo, dall’Oriente all’Occidente.

Tra le composizioni in scena, l’Elegia per arpa e violoncello (o violino), op. 22 di Luigi Maurizio Tedeschi, "Le fils des étoiles" di Toru Takemitsu, il celebre Andante e tema con variazioni di Gioachino Rossini e Haru no Umi di Michio Miyagi. Non mancheranno le note innovative di John Cage con le sue "Six melodies" e la brillantezza virtuosistica della "Fantaisie pour violon et harpe" di Camille Saint-Saëns.

Proponendo un’occasione di immersione e ascolto, l’insolito orario pomeridiano invita a uscire dalla frenesia quotidiana per immergersi nel fascino della musica, ritagliandosi uno spazio di tranquillità e scoperta di nuovi orizzonti sonori in un ambiente accogliente e informale. Biglietti disponibili alla biglietteria dei teatri (da 5 a 20 euro).

La stagione proseguirà il 12 febbraio alle 21 al teatro Lauro Rossi con il concerto della pianista cinese Ying Li, organizzato in collaborazione con l’Istituto Confucio in occasione della Festa delle Lanterne, che chiuderà i festeggiamenti del Capodanno Cinese.