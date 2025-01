Tre chili e mezzo di dolcezza. Il primo nato è il piccolo Gabriel. Chiuso il 2024 con un fiocco rosa

Si chiama Gabriel e pesa 3,580 chilogrammi il primo nato del 2025 in provincia che regala al maceratese un bel fiocco azzurro. Il piccolo è venuto alla luce all’1,51 di Capodanno nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata. È figlio di una coppia proveniente dal Camerun, da tempo in Italia, residente ad Appignano.

Tutto è andato benissimo, grazie ad una squadra di alta professionalità e di provata esperienza. Ad assistere la donna (F. G. F.) c’erano infatti la ginecologa Marta Tassetti, la pediatra Maria Principi, le ostetriche Ilena Chiurchioni, Veronica Battistoni, Alessandra Petillo, l’infermiera Claudia Girotti. È stato un parto spontaneo, in cui sono state messe in atto tecniche alternative alla medicalizzazione per lo sviluppo di una assistenza al parti più naturale possibile, lasciando alla mamma il tempo necessario, ricorrendo anche a metodiche antiche, come l’agopuntura.

Ma sono stati anche utilizzati il rebozo (il massaggio durante il travaglio) e la digitopressione, effettuata dall’ostetrica in punti particolari.

Si tratta di metodiche frutto di lunghi periodi di studio e di una pratica continua. Nel corso del 2024 nel reparto dell’ospedale di Macerata, diretto da Mauro Pelagalli, sono venuti alla luce 1.124 bambini, un numero che conferma come quello del nostro ospedale, dopo il Salesi, sia il più importante punto nascita di tutte le Marche che opera, tra l’altro, in stretta collaborazione con il policlinico Gemelli di Roma e altre strutture di grande rilevanza.

Nessun nato nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio, all’ospedale di Civitanova. L’ultimo venuto al mondo del 2024 è stata una bambina di poco più di due chili e mezzo, nata alle 11.53 del 31.

"Per noi – sottolinea il direttore del reparto di Civitanova, Filiberto Di Prospero – è un segnale importante. Nel 2024, infatti, abbiamo avuto 733 parti, 35 in più rispetto ai 698 di un anno prima. Un risultato frutto di un lavoro d’equipe legato alla professionalità di tutti: ginecologi, ostetriche, pediatri, anestesisti, infermieri e operatori socio sanitari".

Franco Veroli