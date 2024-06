Trovato un fucile sulla spiaggia. Era nascosto sotto una canoa

Nascosto sotto una canoa appoggiata sulla spiaggia, un fucile è stato ritrovato ieri mattina sul lungomare nord, negli spazi adiacenti lo stabilimento balneare Federico. Un episodio singolare, che ha attirato la curiosità dei bagnanti. Non era carico ed è stato sequestrato dai carabinieri per essere sottoposto ai rilievi della Scientifica dell’Arma e alla verifica del numero di matricola, sempre che non sia stata nel frattempo abrasa - cosa assai probabile - per non lasciare tracce utili a risalire al proprietario che se ne è voluto liberare, con un metodo non proprio ortodosso. Era avvolto in un panno e l’ipotesi è che stesse lì da qualche mese, potrebbe essere anche dallo scorso inverno, visto che la canoa non era stata più utilizzata dalla passata stagione estiva e fino a ieri mattina quando, intorno alla una e trenta, chi è andato a spostarla ha avuto la sorpresa di trovarci sotto il fucile. Sono stati quindi avvertiti i carabinieri che hanno rimosso l’arma e hanno anche scavato nella sabbia e cercato non lontano dall’area, per verificare che non ci fosse dell’altro nascosto. Il fucile non era carico e sulla base delle prime impressioni sarebbe un modello piuttosto vecchio. Il ritrovamento ha colto di sorpresa anche i gestori del chiosco, del tutto estranei all’episodio e che proprio non sanno spiegarsi l’accaduto. I carabinieri hanno avviato le indagini per provare a risalire all’identità del proprietario del fucile.