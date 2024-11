Tutela del territorio, incontro con Coldiretti

Proseguono gli incontri dell’amministrazione di Recanati con gli attori del territorio interessati dal nuovo regolamento di polizia rurale in via di stesura. La settimana scorsa il sindaco Emanuele Pepa e il consigliere delegato alla valorizzazione del sistema agricolo Valentina Guzzini hanno incontrato Coldiretti Recanati, una della principale associazioni del territorio. Attenzione alla tutela del territorio a protezione dei fenomeni atmosferici eccezionali e di contenimento della fauna selvatica tipo cinghiali, lupi e non ultimo i piccioni, per agricoltori e allevatori un vero flagello.

"È stato un incontro molto sentito – ha detto il sindaco Pepa – dal quale sono emerse necessità non più prorogabili, prima fra tutte la cura del territorio e la sua salvaguardia. C’è poi un discorso di corretta partecipazione civica alla vita del territorio, occorre educare e sensibilizzare i cittadini al rispetto reciproco del lavoro altrui. Intendiamo proseguire le attività di confronto. La sinergia con Coldiretti è buona e siamo certi di poter perseguire il nostro obiettivo". Per Coldiretti erano presenti il presidente Francesco Guzzini, il direttore Giordano Nasini e il direttivo dell’ente. "La nostra categoria intende mantenere un ambiente di lavoro sano e vivibile per la comunità – ha sottolineato Guzzini – partecipando alla tutela del territorio. Siamo aperti a collaborare per le modifiche al regolamento. Ci troviamo tutti i giorni in prima linea a fronteggiare degli eventi calamitosi sempre più frequenti. È giusto punire chi non è attento alla cura del territorio, ma è anche necessario evitare generalizzazioni che discriminano la categoria". L’associazione si è impegnata a presentare quanto prima una proposta di riscrittura del regolamento. "Siamo aperti e accoglienti – ha rassicurato Valentina Guzzini – verso gli agricoltori che hanno bisogno di sostegno e supporto".

Antonio Tubaldi