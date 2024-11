"Uccelli migratori di stanza in città. Sporcizia in corso Matteotti"

Porto Recanati si trova ad affrontare un crescente problema legato alla presenza di numerosi uccelli migratori, che da maggio stazionano sugli alberi di corso Matteotti, creando notevoli disagi sia dal punto di vista igienico che estetico. Lo ha sottolineato in questi giorni il consigliere comunale Salvatore Piscitelli, che ha espresso preoccupazione per le condizioni di degrado che la città vive ogni anno in questo lungo periodo. Gli uccelli, attratti dagli alberi lungo il corso, lasciano una grande quantità di escrementi che si accumulano vicino ai bar e ai ristoranti creando un odore sgradevole e una situazione di sporcizia evidente. Piscitelli ha raccontato di aver incontrato cittadini preoccupati, alcuni dei quali hanno rinunciato a mangiare all’aperto o a passeggiare lungo il corso per evitare di entrare in contatto con i rifiuti. Inoltre ha sottolineato i rischi per la salute e il fastidio di tornare a casa con i vestiti sporchi. Questo problema non solo danneggia l’immagine della città, ma ha anche un impatto negativo sulle attività commerciali. I negozianti lungo corso Matteotti, in particolare, si trovano a fronteggiare una riduzione della clientela, scoraggiata dalla situazione di degrado. Piscitelli ha parlato di una "noncuranza" dell’amministrazione di fronte a un problema che potrebbe essere gestito con interventi mirati. Una soluzione? Il consigliere ha proposto di coinvolgere una ditta specializzata. In alternativa, ha suggerito che l’amministrazione comunale prenda in considerazione soluzioni preventive, piuttosto che aspettare che il problema si risolva con l’arrivo del freddo e la partenza degli uccelli migratori.