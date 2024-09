Un calendario di eventi. Al centro il Beato Tommaso

Prende il via da domani una serie di appuntamenti promossi dal Comitato per le celebrazioni in memoria del Beato Tommaso da Tolentino, inseriti anche nel programma ufficiale della città di Venezia per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. Il programma è stato presentato ieri dal presidente del comitato Franco Casadidio con Luciano Ruffini e Antonio Mercuri, oltre all’assessore al turismo Diego Aloisi. Domani, alle 21.15 nella basilica di San Nicola, si parte con il convegno "Fra Tommaso e padre Matteo in Asia diplomatici del Vangelo", con padre Gianni Criveller, direttore del Centro missionario Pime di Milano, esperto sinologo (ha vissuto in Cina per un ventennio) che relazionerà su "Fra Tommaso da Tolentino e Padre Matteo Ricci, due missionario marchigiani in Cina".

A seguire Dario Grandoni, presidente della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci di Macerata, con "Padre Matteo Ricci, un ponte o un modello?". Con l’occasione, sarà esposta un’incisione di Ferdinando Piras (zio di Mercuri), precedentemente mostrata nel 2010 a Macerata, l’anno di padre Ricci. Piras, 91enne presente nei maggiori musei europei e degli Usa, maestro dell’incisione e stampatore, ha voluto fare un altro regalo alla città: una calcografia realizzata ad hoc sul Beato Tommaso da Tolentino, a tiratura limitata. Il calendario proseguirà a ottobre, venerdì 18 e sabato 19, in concomitanza con le festività del patrono San Catervo. Il 18 ottobre, nella chiesa di San Catervo, "Sulle tracce di Fra Tommaso da Tolentino e di Padre Matteo Ricci" vedrà tanti ospiti illustri; nel pomeriggio, alle 14.30 al Politeama, ci sarà un incontro sull’economia, "La Cina che cambia" coordinato dalla professoressa Unimc Francesca Spigarelli, direttrice China Center con (solo per citarne alcuni) Luca Tarsetti per iGuzzini, Marco Feliziani, ceo di Simonelli Group e la prof. Elisa Barbieri dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Alle 16 lectio magistralis del prof Unimc Filippo Mignini.

Il 19, invece, l’iniziativa sarà incentrata più sugli aspetti culturali, al teatro Vaccaj, con relatori di diverse università italiane ed estere. Il convegno, avente rilevanza nazionale, si avvale del partenariato scientifico della Pontificia Università Antonianum di Roma, della Ca’ Foscari e dell’università di Macerata (oltre che della Diocesi). "La città sarà viva, anche da un punto di vista turistico per le tante persone che arriveranno nei giorni del convegno, con relatori di livello", ha commentato Aloisi.