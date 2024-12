Un murale alla Mestica: "Tutti diversamente capaci"

Inaugurato il nuovo murale alla scuola media Mestica. Si intitola "Tutti diversamente capaci" ed è stato realizzato dallo street artist Michelangelo Marra, napoletano di stanza a Madrid che ha voluto rappresentare le differenti abilità che ogni studente è in grado di sviluppare nel proprio percorso formativo. L’iniziativa è parte del progetto "Vedo a colori" del direttore artistico Giulio Vesprini, nella versione per le scuole iniziata nel 2018. Il disegno si inserisce nel contesto delle politiche dell’assessorato ai servizi sociali. L’assessore Barbara Capponi e lo stesso Vesprini hanno preso parte al taglio del nastro ieri mattina, con il dirigente scolastico Edoardo Iacucci e il consigliere comunale Gianluca Crocetti. "Questo – ha detto Vesprini – è il primo lavoro nell’istituto scolastico di via Tacito. Vogliamo portare l’arte di strada anche nelle scuole veicolando temi importanti e di attualità. Marra è un artista che lavora molto sui temi sociali e in questo disegno sono rappresentate la disabilità visiva, motoria e psicofisica. Anche i murales hanno una capacità pedagogica. Perciò è bene che voi ragazzi facciate tesoro di questo messaggio, non emarginando nessuno". Il disegno si sviluppa su due pareti: sono ritratti studenti uniti in strette di mano, "tutti diversamente capaci" appunto. "Rappresenta – ha spiegato soddisfatto il preside Iacucci – l’unità di tutti per raggiungere il successo formativo di ognuno". Gli studenti hanno letto ad alta voce i propri pensieri.

f. r.