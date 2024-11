Università e futuro dell’istruzione. Il rettore McCourt in missione a Tokyo

Il rettore John McCourt ha rappresentato Unimc alla International Conference della International Association of Universities alla Sophia University di Tokyo. Il rettore ha completato il prestigioso Iau Executive Leadership Programme, un percorso formativo innovativo che ha coinvolto leader accademici di 12 istituzioni in tutto il mondo. Il programma ha approfondito temi come la sostenibilità, la governance responsabile e il ruolo delle università nell’affrontare le trasformazioni globali. L’evento ha riunito 100 rettori da più di 80 Paesi. "Partecipare a eventi di questa portata è modo per far conoscere la nostra università in giro per il mondo – commenta McCourt - e per portare il nostro contributo al dialogo internazionale su questioni cruciali per il futuro dell’istruzione superiore".