"Vandalismi e danni, stretta sulla banda"

"Le forze dell’ordine stanno già indagando e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza pubblica, per risalire alla banda che sta continuando a tagliare gli pneumatici alle auto parcheggiate vicino all’oratorio Don Bosco. Come amministrazione comunale stiamo mettendo in campo tutto il possibile per stroncare questi fenomeni". Promette il pugno duro il sindaco Andrea Michelini in merito all’escalation che da tempo va avanti a Porto Recanati, dove dei baby vandali si sono divertiti a bucare le gomme dei veicoli lasciati in sosta tra piazza delle Erbe e l’oratorio Don Bosco.

Il portorecanatese Mario Giorgetti, che vive in via San Giovanni Bosco, aveva raccontato che la scorsa settimana era stato prima derubato del suo scooter lasciato sotto casa, e qualche giorno aveva ritrovato uno pneumatico della sua Peugeot squarciato con un coltello, per mano di ignoti. In tutto ciò, aveva aggiunto che questa disavventura sta capitando ogni giorno a svariati residenti della sua zona, dopo che la scorsa estate erano state danneggiate un centinaio di auto sempre nei pressi dell’oratorio cittadino.

Il sindaco Michelini si dice intenzionato ad arginare il problema, che sta creando parecchi malumori in città. "La vicenda è attenzionata da parte della polizia locale e anche i carabinieri hanno avviato le indagini, visionando i filmati dell’impianto di videosorveglianza urbana – afferma il primo cittadino portorecanatese –. È un lavoro che stiamo effettuando da tempo, perché questi fatti devono essere stroncati sul nascere. Tra l’altro, gli agenti della polizia locale hanno ritrovato all’Hotel House lo scooter di Giorgetti. I contatti con Prefettura e Questura di Macerata sono continui e la nostra amministrazione comunale sta facendo tutto il possibile".

Secondo il sindaco si tratta di fenomeni di microcriminalità che non riguardano solamente Porto Recanati. "Stanno avvenendo un po’ in tutti i Comuni della zona e non solo in quelli della costa – riprende –. Tanto è vero che lo scorso weekend una maxi rissa si è consumata nel centro di Porto Potenza. Comunque, per quanto riguarda la possibilità di avere delle forze dell’ordine aggiuntive, abbiamo inviato la richiesta a Prefettura e Questura. Tuttavia bisogna poi vedere se ne avranno disponibilità. Mentre a livello comunale, ci si muove aumentando gli agenti della polizia locale durante il periodo estivo e ciò è sempre stato fatto negli ultimi anni".

Giorgio Giannaccini