Venti volontarie alla Race for the Cure: di corsa contro il tumore

Dopo aver corso alla ‘Race for the Cure’ di Roma, l’associazione ’Come Ginestre OdV’ ora è pronta a partecipare al convegno di Milano "Ieo con le donne". Un grande impegno quello delle componenti dell’associazione al fianco delle donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza della malattia, in questo caso del tumore al seno.

Circa venti volontarie dell’associazione civitanovese, domenica 12 maggio, hanno preso parte alla Race for the Cure, una corsa che si tiene nel centro della capitale in nome della lotta ai tumori del seno. La partecipazione "si è confermata occasione di condivisione e di vicinanza con tutte le donne/sorelle, operate e non, oltre che un momento per ricordare la cara amica Assuntina Canaletti, rimasta nel cuore di tutte le associate di Come Ginestre", spiegano dall’associazione. Il prossimo impegno sarà sempre oltre i confini delle Marche e più precisamente al Teatro Manzoni di Milano, venerdì, con la partecipazione al convegno "Ieo con le donne", il primo ed unico incontro dedicato all’ascolto delle donne che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza di un tumore seno. Un appuntamento, quest’ultimo, nato 15 anni su idea del professor Umberto Veronesi e che ogni anno richiama oltre 1000 persone da tutta Italia.

f. r.