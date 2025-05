Via dei Velini, ultimo step: "Riapertura entro l’estate"

di Martina di MarcoAl via l’ultimo blocco di interventi per il cantiere stradale in via dei Velini. Chiuso, invece, è quello di via Ghino Valenti, mentre pronti a partire sono i lavori in via Pantaleoni, via Pirandello, via Verga e via Mattei. A fare il punto delle operazioni in corso è l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori, che spiega: "Pochi giorni fa è stato chiuso il cantiere in via Ghino Valenti, che consisteva in un ripristino di situazioni ammalorate. In procinto di partire è invece quello in via Pantaleoni (il tratto in prossimità dello Sferisterio fino a Borgo San Giuliano) in lavorazione prima della stagione lirica; poi il rifacimento di via Pirandello, già appaltato. In via Verga, terminato il ripristino dell’asfalto, procederemo a completare la via fino alla curva di fronte al supermercato. In calendario - continua Marchiori - anche il ripristino del tratto in frana di via Mattei, già appaltato, con la seconda parte dell’intervento programmata per l’estate. Per via Natali, infine, è stato approvato il progetto esecutivo e andrà in opera entro l’anno dopo aver fatto la gara d’appalto".

Procedono anche i lavori in via dei Velini, con il terzo e ultimo blocco d’interventi. Afferma l’assessore ai Lavori pubblici: "Per via dei Velini siamo arrivati al terzo stato di avanzamento dei lavori. È stata completata la parte più complessa e lunga riguardante le palificate di contenimento e il rivestimento della parete palificata. Completato anche il tratto di raccolta e deflusso delle acque. Ora si sta lavorando sul tratto di strada. Il prossimo step sarà l’asfaltatura dall’incrocio con la rotatoria di Villa Potenza fino al primo tornante". Un avanzamento che considera anche le tempistiche promesse ai cittadini, come sottolinea l’assessore: "Abbiamo spinto per mantenere l’impegno di riaprire la viabilità in entrambi i sensi di marcia entro l’estate. Fino a quel momento, nel proseguo dei lavori potrà essere necessario mantenere alcuni punti con senso unico alternato". Prima dell’asfaltatura, poi, la riqualificazione dei sottoservizi. "In questi giorni stiamo facendo dei sondaggi con videoispezioni sulla vecchia fognatura, tema rilevante perché via dei Velini non aveva un regolare deflusso delle acque e un efficiente sistema idraulico dell’acquedotto - conclude Marchiori -. Il lavoro sull’acquedotto è stato terminato da Apm una settimana fa, adesso ci stiamo dedicando al deflusso delle acque di scarico per capire quali sono i punti da ricostruire. Poi procederemo con l’asfaltatura".