Violento scontro frontale. Gravi i due conducenti

Violento scontro frontale tra un’auto e un furgone lungo la strada provinciale, un giovane uomo e una donna finiscono all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi.

L’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, è avvenuto lungo la strada provinciale 485, a San Claudio, frazione di Corridonia. L’allarme è scattato intorno alle 13.15. Per cause che sono in corso di ricostruzione, una Fiat Panda e un furgone si sono scontrati in modo frontale. Un impatto violento che ha distrutto la parte anteriore dei due mezzi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del comando di Macerata. I pompieri hanno tirato fuori dall’abitacolo dei rispettivi mezzi i due conducenti: al volante del furgone si trovava un 31enne di Macerata, mentre alla guida della Fiat Panda una donna di 58 anni residente ad Appignano. Dopo essere stati estratti dalle lamiere, i due feriti sono stati affidati alle cure del personale medico del 118, che considerate le condizioni dei feriti e la dinamica del violento incidente ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 31enne che era alla guida del furgone è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. All’ospedale di Macerata è finita invece, almeno in un primo momento, la 58enne: un’ora più tardi, infatti, è stato disposto anche per lei il trasferimento all’ospedale dorico. Entrambi sono in condizioni piuttosto serie.

Una volta soccorsi i feriti, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della strada, teatro del violento scontro, sempre particolarmente trafficata a quell’ora del giorno.

Le indagini sono ora in corso, per ricostruire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità in merito all’incidente stradale.

Chiara Marinelli