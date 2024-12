Weekend ricco di eventi aspettando il Natale

Porto Recanati si prepara a un weekend ricco di appuntamenti imperdibili, dedicati a grandi e piccoli, tra arte, musica, mercatini e spettacoli. Domani, dalle 11 alle 19, piazza del Borgo si trasformerà in un luogo magico con "Heroes Bus Natale 2024". Un bus lungo 12 metri farà da sfondo a un evento unico dove Babbo Natale in persona, accompagnato da tre incredibili supereroi, aspetterà i bimbi per regalare a loro un attimo di spensieratezza. All’esterno del bus ci sarà un gazebo speciale, nel quale si potrà scrivere la propria letterina a Babbo Natale e consegnargliela direttamente. Per gli amanti dell’arte, invece, l’appuntamento è al Castello Svevo: alle 17.30 si inaugura la mostra "Collettiv’Arte Winter 2024". Un’esposizione di pittura, scultura e fotografia che resterà visitabile fino al 20 gennaio, perfetta per chi desidera regalarsi un momento di ispirazione e bellezza. Invece domenica si aprirà con i tradizionali mercatini di Natale, in collaborazione con MyLove Eventi, che animeranno corso Matteotti dalle 9 alle 20.

Tra bancarelle piene di prodotti artigianali, idee regalo uniche e prelibatezze locali, sarà impossibile non trovare il pensiero perfetto per Natale. Nel pomeriggio, il centro si trasformerà in un palcoscenico di musica e allegria, grazie alla MistraFunky Street Band che darà vita a uno spettacolo unico su corso Matteotti, a partire dalle 16.30. Mentre alle 17.30, nell’oratorio Don Bosco, il corpo bandistico "G. Verdi" porterà in scena un suggestivo "Concerto di Natale".Tra i brani in programma ci saranno classici come l’Inno di Mameli, emozionanti selezioni da Puccini e brani celebri come "La vedova allegra" e "Glenn Miller Story". La conclusione è prevista alle 18, nella palestra Diaz, dove si terrà "Natale in Danza", uno spettacolo organizzato dall’Asd Starlight.