Sferisterio, Paolo Pinamonti lascia la direzione artistica

Macerata 19 ottobre 2023 - Paolo Pinamonti non è più il direttore artistico dello Sferisterio di Macerata.

“Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Arena Sferisterio - si legge in un comunicato - vista la nota ricevuta da Pinamonti con la quale comunicava di essere entrato in regime di quiescenza, verificata la situazione, le norme di legge e le possibili alternative, vista peraltro l’indisponibilità del direttore artistico di proseguire l’incarico a titolo gratuito, ha deliberato, suo malgrado, di rescindere l’incarico. Il CdA ringrazia Paolo Pinamonti per il lavoro svolto, l’impegno profuso e gli ottimi risultati artistici raggiunti che hanno consentito al Macerata Opera Festival di accrescere la propria immagine anche sul piano internazionale".

Il CdA ha avviato immediatamente le procedure per la nomina di un nuovo direttore artistico in modo da non interrompere l'attività di programmazione della nuova stagione che è già stata avviata. Sicuramente la decisione del Cda è destinata ad animare il dibattito politico su una questione che è basilare per l'attività dello Sferisterio.