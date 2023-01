Giornata della Memoria 2023: il programma nelle Marche

Giornata della Memoria 2023: oltre 300 eventi in Emilia Romagna per non dimenticare

Ancona, 26 gennaio 2023 - Una ferita inguaribile per l'umanità, l'Olocausto, e una commemorazione sempre sentita e partecipata per non dimenticare milioni di vittime innocenti. Vediamo gli appuntamenti marchigiani per la Giornata internazionale delle Memoria di venerdì 27 gennaio: il programma di domani.

Le tappe del ricordo ad Ancona

Le iniziative nel capoluogo, predisposte dal Comune e dalle associazioni, sono cominciate già da giorni. Domani il clou. A partire dalle 9, Istituzioni, cittadini e scuole renderanno onore alle 23 Pietre d'Inciampo della città. Alle 16.45 è in programma il Concerto per la Memoria con il mezzosoprano Mariangela Marini e il pianista Lorenzo Felicioni. Alle 17.30 un incontro dal titolo La rete nera di Luca Mariani, Ruggero Cinti dialoga con l’autore alla Mole Vanvitelliana.

Sabato e domenica, invece, in piazza Roma saranno predisposti dei gazebo con letture di testimonianze e storie della deportazione nazifascista in Italia e in Europa. Tante anche le mostre dislocate in tutta la Dorica. Sempre per domenica sono state organizzate due visite nei siti della presenza ebraica ad Ancona: gli itinerari termineranno nella splendida Sinagoga di via Astagno, aperta per l'occasione. Prenotazioni all'edicola Iat o al 339.2922855 (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Le celebrazioni ad Ascoli

Ad Ascoli si inizia venerdì alle 10 con i saluti delle autorità e la cerimonia di consegna da parte della Prefettura della Medaglia d'Onore alla Memoria del signor Edoardo Piergallini. Dunque, al teatro Filarmonici, spazio alla visione di Scacco al re, a cura del Laboratorio Minimo Teatro, Compagnia dei Folli. Dalle 9 alle 12 ecco Memorie, letture, musica e immagini per ricordare a cura dell'Istituto comprensivo del Tronto e Valfluvione. All'auditorium Parco Rio di Acquasanta Terme, un incontro dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Acquasanta, Arquata del Tronto, Roccafluvione e Venarotta.

Non mancheranno le celebrazioni religiose e perfino delle cene a tema, 'Mangiare alla giudìa', proposte da Sestiere di Sant'Emidio. In serata, al nuovo cineteatro Piceno la visione del film Terezin di Gabriele Guidi. Sabato, invece, un omaggio al Primo Levi chimico presso lo stabilimento Elantas Europe (zona industriale Campolungo 35).

Fermo: Istituzioni unite

Il principale evento di Fermo è stato organizzato da Comune, Provincia e Conservatorio. E in particolare domani, alle 18.30, ecco Voci della Memoria, uno spettacolo musicale nato dall’idea di affrontare il dramma della Shoah attraverso la musica. “Non solo un concerto commemorativo ma una vera e propria azione scenica teatrale e musicale attraverso la quale condurre gli ascoltatori alla scoperta del filo nascosto che lega la cultura musicale ebraica alla cultura musicale classica italiana europea e non solo”, si legge nella nota di presentazione. Appuntamento alla Sala dei Ritratti, ingresso gratuito con prenotazione allo 0734.217140. Le altre manifestazioni vedono la sinergia delle associazioni locali e delle scuole.

Gli appuntamenti della Memoria a Macerata

Come ad Ascoli, anche a Macerata la prefettura inizierà la Giornata della Memoria (ore 12) con la consegna delle Medaglie d'Onore ai cittadini italiani, militari e civili e ai familiari dei deceduti, deportati o internati. Saranno presenti alcuni studenti del Liceo scientifico di Macerata. Seguiranno degli incontri con l'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea Morbiducci.

Tra i principali appuntamenti, la direttrice dell'Istituto storico Annalisa Cegna guiderà domani alle 8 – presso il liceo Leopardi – gli studenti alla conoscenza dei campi di concentramento in provincia di Macerata. Sabato, all'Istituto Mestica, spazio all'incontro Ad Auschwitz c'era un'orchestra.

Le iniziative per non dimenticare a Pesaro

La Sinagoga di via delle Scuole sarà aperta con orario 10-13, 14.30-16.30 in collaborazione con la delegazione di Pesaro e Urbino del Fai e offrirà due visite guidate a cura di Pesaro Musei. A Palazzo Mosca la proiezione in loop di due video sulla Shoah realizzati da Orecchio Acerbo Editore. Nella sala Laurana di Palazzo Ducale, si potrà visitare la mostra Primo Levi: dalle leggi razziali alla scrittura creativa (dalle 16 alle 19). All'Archivio di Stato alle 17, visita guidata all’esposizione Testimonianze dal ghetto di Pesaro fra XVII e XIX secolo (via della Neviera 44).

La giornata si concluderà alle 21 al Teatro Sperimentale con il concerto dell'Orchestra Sinfonica Rossini dal titolo Per non dimenticare.