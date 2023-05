Allerta meteo arancione 12 maggio in Emilia Romagna: le previsioni

Bologna, 11 maggio 2023 – Si attenua l’allarme, ma resta sempre alta l’attenzione per il maltempo in Emilia Romagna. La notte di pioggia di ieri non ha provocato i danni dell’ultima ondata di maltempo in regione, ma per la giornata di oggi (giovedì 11 maggio) è stata decretata un’allerta rossa, mentre per la giornata di domani (venerdì 12 maggio) gli esperti di Arpae e il personale della Protezione civile hanno previsto un’allerta meteo arancione per piene dei fiumi e gialla per temporali. In Emilia Romagna, sempre per venerdì, è anche previsto l’arrivo del ministro Nello Musumeci a visitare le zone colpite dalla recente alluvione.

Allerta arancione per piene dei fiumi in Emilia Romagna

Allerta meteo arancione e gialla

L’allerta arancione per piene dei fiumi riguarda le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; quella per frane e piene dei corsi minori per le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’allerta gialla per piene dei fiumi riguarda invece le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Maltempo, previsti “rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici” dei fiumi

"Nella giornata di venerdì 12 maggio – recita la nota di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi sulla regione, che a partire dalle aree appenniniche andranno ad estendersi alla pianura con precipitazioni che localmente potranno risultare di forte intensità, con attenuazione dalla sera. Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua ed il reticolo minore e di bonifica del settore centro-orientale della regione. La criticità idraulica nella pianura modenese è riferita ai livelli idrometrici elevati nella rete di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste sono connesse alle numerose vulnerabilità ancora in atto”.

