Maltempo oggi in Emilia Romagna, temporali e grandine: ecco dove

Bologna, 23 giugno 2023 – Dopo il caldo record degli scorsi giorni, ecco tornare il maltempo e la pioggia sull’Emilia Romagna. Come previsto anche dall’allerta meteo gialla valida per tutta la giornata di oggi, venerdì 23 giugno, i temporali hanno iniziato a svilupparsi a partire dalle prime ore del pomeriggio in Appennino. Il bel tempo tornerà la prossima settimana con previsioni che indicano però un caldo moderato, non torrido come negli ultimi due giorni.

Maltempo in corso

I primi temporali di giornata si sono sviluppati in Appennino, anche con precipitazioni intense, tra le province di Modena e Bologna. Precipitazioni che sono state rilevate anche sui rilievi di Parma e Reggio Emilia. Rovesci di forte intensità, con fulminazioni e grandine, sono in corso anche sull'Appennino della provincia di Reggio Emilia, mentre la pioggia che sta cadendo a Modena e Bologna si sta spostando verso le colline e le pianure limitrofe. I temporali, infatti, si stanno formando anche sulle prime pianure tra Romagna occidentale e Bolognese. Nel Modenese, a Piane di Mocogno e a Sestola, sono stati segnalati grandine e forti colpi di vento. Anche a Casalecchio di Reno i chicchi di grandine stanno cadendo copiosi.

La pioggia ha raggiunto anche la Romagna interna: Lugo, Solarolo, Russi, Faenza, le colline cesenati e sul crinale romagnolo fino alla Repubblica di San Marino. Temporali in formazione anche nell'entroterra appenninico riminese in movimento verso nord est.

Previsioni della prossima settimana

A provocare instabilità, e il conseguente il calo termico, di oggi una saccatura depressionaria di passaggio sul Mediterraneo centrale. L’ultimo weekend di giugno sarà caratterizzato da condizioni meteo ancora localmente instabili.

Dalla prossima settimana un vasto anticiclone delle Azzorre si distenderà verso l'Europa occidentale portando stabilità anche sull’Italia. Le previsioni meteo registrano tempo prevalentemente soleggiato ma con temperature che si manterrà su valori normali per il periodo.