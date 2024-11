Neve in Emilia Romagna, cambia tutto: le previsioni meteo aggiornate

Bologna, 28 novembre 2024 – Neve in Emilia Romagna? Secondo le prime stime avremmo potuto vedere qualche fiocco bianco sulle cime degli Appennini romagnoli tra oggi e domani, invece ci aspetterà ‘solo’ foschia e cielo nuvoloso un po’ dappertutto. Possibile, invece, qualche novità nevosa la prossima settimana, ma come aveva già preannunciato il meteorologo Luca Lombroso: "L’inverno non è ancora arrivato” e ci sarà “un rialzo delle temperature prima dell’arrivo del freddo vero e proprio”.

Ma quando arriva allora il freddo invernale? Sappiamo che tra venerdì e sabato sull’Italia arriverà una goccia fredda (cioè un vortice di bassa pressione colmo di aria fredda), che però interesserà soprattutto il centro e il sud Italia. Se ne andrà poi domenica. Ecco dunque le previsioni aggiornate dei prossimi tre giorni e la tendenza per il fine settimana in Emilia-Romagna.

Che tempo farà oggi, 28 novembre

Oggi cielo variabile, con qualche raggio di sole. Ma in pianura specialmente sarà molto nuvoloso con banchi di nebbia e foschia. Motivo anche per il quale sono in vigore fino a domani le misure emergenziali per lo smog. Buone le temperature massime: tra i 12 e i 14 gradi, secondo Arpae.

Temperature in calo sabato e domenica, con gelate nella notte in Emilia Romagna

Le previsioni meteo per venerdì 29 novembre

Secondo ilmeteo.it venerdì inizia un’irruzione di aria fredda dalle zone Adriatiche verso il Sud. In Regione mentre le temperature massime rimarranno più o meno stazionarie (11-14 gradi), le minime subiranno una lieve flessione: tra i 7 e i 10 gradi in città, più basse in pianura. Sempre foschia, nebbia densa e persistente in pianura e cielo plumbeo.

Nel pomeriggio, soprattutto nel Riminese, il mare potrebbe agitarsi e raggiungere un moto molto mosso.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre: temperature in calo

Temperature ancora in calo: massime tra i 9 e i 12, minime tra i 4 e i 5 gradi. Le nubi del mattino di sabato dovrebbero schiarirsi nel corso della giornata. Gelate nella notte, soprattutto sugli Appennini. Domenica temperature stazionarie, ma un cielo più terso e un po’ di sole.

Quando arriva il freddo?

Il freddo invernale non interesserà l’Emilia-Romagna questa settimana. C’è però da annotare un’inversione di tendenza, con l’arrivo di aria fredda con una goccia fredda che potrebbe portare neve nel centro Italia. Sabato situazione “instabile sulle regioni adriatiche con neve a 650 metri” (si presume nelle Marche, ndr), ma anche “sul basso Tirreno e in Puglia con neve a 900-1100 metri”, si legge su ilmeteo.it.

La prossima settimana piove, forse nevicherà

Pioggia in arrivo la prossima settimana. Fino a lunedì cielo sereno, poi variabile e con una concentrazione nuvolosa. Martedì “sono previste precipitazioni deboli che potranno assumere carattere nevoso anche a quote basse”, fa sapere Arpae. “Temperature massime in diminuzione, pressochè stazionarie le minime”.

