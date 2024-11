Neve nelle Marche anche a bassa quota, ecco quando

Ancona, 27 novembre 2024 — Il beltempo goduto in questi giorni aveva portato a un rialzo delle temperature massime nelle Marche e alla possibilità di godersi di più attività all’aria aperta. La neve è già in agguato però, secondo la Regione Marche e l'Amap (il Servizio agrometeo regionale), dopo la prima imbiancata del 14 novembre (video). In particolare nella giornata di sabato 30 novembre, nelle località dell’entroterra della regione. Il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con schiarite gradualmente in aumento nel corso del pomeriggio. Sempre al mattino, i rovesci diffusi, più intensi a ridosso dei settori alto-collinari e montani, potrebbero portare alla caduta di fiocchi di neve. Al pomeriggio saranno invece deboli e residui fenomeni confinati ai settori montani. Le precipitazioni risulteranno nevose fino ai fondovalle.

Lo nevicate, sempre secondo il meteo regionale, potrebbero arrivare fino a 700-800 metri a fondovalle, mentre la quota neve in alta montagna si attesterà intorno ai 1.700 metri, imbiancando monti come i Sibilli o quelli della Laga. Soffieranno anche i venti: da nord oriente e da nord moderati, più tesi lungo la fascia costiera dove le raffiche potranno per brevi tratti raggiungere intensità di burrasca. Dalle ore centrali l’intensità sarà in diminuzione. Il mare sarà molto mosso, le temperature in caduta, con massime e minime di 7 e 3 gradi ad Ascoli, di 12 e 4 a Fermo, di 10 e 5 ad Ancona, di 5 e 3 a Macerata, di 11 e 3 a Pesaro e di 6 e 4 a Urbino.

Le previsioni di giovedì 28 novembre

Se si guarda alla giornata di domani, giovedì 28 novembre, il tempo sarà prevalentemente coperto in mattinata con delle nubi basse, poi ampi diradamenti ci saranno dalle ore centrali. Le nubi poi saranno di passaggio di sera, senza però portare precipitazioni ma la formazioni di banchi di nebbia tra la notte e il primo mattino di venerdì. Così sarà anche nel corso della giornata. Le temperature rimarranno stabili a quelle di ieri, con massime e minime di 17 e 7 gradi ad Ascoli, di 19 e 7 gradi a Fermo, di 18 e 8 gradi ad Ancona, di 15 e 7 gradi a Macerata, di 15 e 6 gradi a Pesaro e di 15 e 7 gradi a Urbino. I venti soffieranno da sud/sud-est lungo la costa, con locali rinforzi in mare aperto.

Le previsioni di venerdì 29 novembre

Per la giornata di venerdì resteranno le nuvole a quote medio-basse, che si muoveranno poi nel corso della giornata verso le provincia meridionali del territori. Nelle ore centrali della giornata ci saranno schiarite: una situazione che rimarrà anche di pomeriggio, prima di un aumento della copertura durante la notte. Le precipitazioni mattutine incideranno in maniera sparsa nelle province meridionali, soprattutto sull'ascolano, dove i fenomeni potranno assumere carattere più intenso ed insistente. Le temperature, durante la notte, saranno in rapido abbassamento e porteranno all’arrivo della neve già dalla prima giornata di sabato. I venti tireranno forti da nord-est sulla costa, moderati da nord/nord-est nell’entroterra. Le temperature saranno stazionarie (le minime), in discesa le massime, con notevole accentuazione del calo dal pomeriggio-sera. Di 11 e 8 gradi ad Ascoli, di 15 e 8 gradi a Fermo, di 14 e 9 gradi ad Ancona, di 8 e 7 gradi a Macerata, di 14 e 6 gradi a Pesaro e di 9 e 6 gradi a Urbino.

