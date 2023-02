A Vignola l’omaggio al professor Mario Venturelli "Un maestro che sapeva insegnare i colori"

Prorogata fino a domenica la mostra dedicata a Mario Venturelli, alla galleria Deco’ di Vignola. L’esposizione è curata da Margherita Franchini, che fu sua allieva, negli anni ‘90, all’Accademia di Belle Arti di Bologna. "Ho voluto questa mostra, spiega la curatrice, per ricordare i tempi in cui il professore frequentava la galleria". Allora, in accademia, insegnavano diversi docenti modenesi. "Modena, aggiunge la gallerista, tende a dimenticare di aver avuto grandi maestri, come Venturelli. Durante la mostra, che ha riscosso grande successo di pubblico, ho constatato il gran numero di privati che possiede opere del professore". Una produzione altissima, che testimonia il lavoro profuso da Venturelli. "Era un artista che necessitava di grandi spazi – dice Margherita Franchini – perché lavorava molto su grandi dimensioni. Acquistava quantitativi enormi di colori e utilizzava varie tecniche. A noi, in Accademia, ha dato tanto. Ci ha insegnato che il colore è vita e che non bisogna averne paura. Gestualità e velocità di esecuzione erano i suoi principali insegnamenti, ma anche accettare tutto e non avere paura degli errori, pure nella vita". La gallerista ricorda Venturelli come una persona generosa. "Era molto sensibile e lo dimostrava anche attraverso il suo forte senso del colore".