A Zocca fine settimana con gli alpini: "Una grande adunata per la pace"

Sabato e domenica Zocca sarà invasa dalle Penne nere in occasione dell’annuale raduno della Sezione Alpini di Modena, che si ripete dopo oltre 40 anni. A questo 80° raduno parteciperanno gli Alpini dell’intera nostra provincia. "Che questa sia una grande adunata per dimostrare alla popolazione la nostra compattezza, unità e Pace" ha detto il presidente della Sezione Stefano Odorici. Si inizia sabato alle 10 con l’Alzabandiera in Piazza Martiri, alle 15,30 si svolgerà la deposizione corone ai monumenti ai Caduti a Ciano – Montecorone e a Montalbano e Monteombraro e alle 18 la messa nella chiesa parrocchiale con deposizione di Corona, concelebrata dal generale alpino. mons. Pierino Sacella e da don Martino Rafal Lofek. Alle 19 apriranno gli stand gastronomici in via del Mercato dove, alle 21 si esibirà con carosello la Fanfara di Asso (CO). Domenica, alle 10 ammassamento in Piazzale Ronchi, onori ai gonfaloni decorati e al vessillo sezionale, alzabandiera e inizio sfilata con le fanfare di Asso e di Fanano, mezzi militari e deposizione corone ai caduti. Alle 11,00, dopo l’onore ai Caduti al monumento in Piazza Martiri, seguirà il saluto delle autorità e poi l’ammaina bandiera e il pranzo ufficiale nel Palazzetto dello sport. L’evento è organizzato da A.N.A. e dalla Protezione Civile Sezione di Modena, dal Comune di Zocca, dal Gruppo A.N.A. di Zocca che fu fondato nel 1931. I primi alpini di questi monti zocchesi – come ha riportato Stefano Santagata, nel libro Le nostre trincee - appartenevano alla classe 1894 e furono chiamati alle armi il 7 settembre 1914: sono Erminio Luccarini, Albano Maestri, Arturo Piccioli e Vittorio Righetti. In totale furono 171 gli arruolati e parteciparono alle principali battaglie alpine subendo 19 perdite. Promotore e anima organizzatrice del Gruppo di Zocca fu il sergente Primo Battistini, classe 1920, decorato di medaglia al valor militare sul campo di Postojali, in terra di Russia. Nel 1980 il Gruppo ha restaurato una chiesetta sul monte della Riva dedicandola ai caduti. Alla guida degli alpini di Zocca, dopo Battistini si sono succeduti Leo Bignami, Walter Giusti, Matteo Francesconi, Rino Ropa e l’attuale capogruppo Michele Tonioni che è anche vicepresidente della Sezione di Modena.

Walter Bellisi